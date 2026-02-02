سلاف فواخرجي تحقق حلمها السينمائي في إيران

"أرض الملائكة".. قصة امرأة تصنع المعجزات
يتناول فيلم "أرض الملائكة" حكاية امرأة تواجه تحديات كبيرة، وتنجح بالحب والإصرار في صناعة المعجزات، في معالجة درامية إنسانية عميقة تبرز قدرة الإنسان على تجاوز المحن والتغلب على الصعوبات.
وعبرت سلاف فواخرجي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن حماسها الكبير للمشروع، معتبرة أن مشاركتها في الفيلم تحقيق حلم قديم، واصفة السينما الإيرانية بأنها "سينما تُدرّس" لما تمتلكه من سحر خاص، مؤكدة أن التجربة ستثري مسيرتها الفنية والشخصية.
فريق العمل الإيراني.. أسماء بارزة خلف الكاميرا
ينضم إلى المشروع نخبة من أبرز صناع السينما الإيرانية، حيث يشغل باباك خواجة باشا مهام التأليف والإخراج، فيما يتولى منوجهر محمدي الإشراف على الإنتاج.
كما يشارك محمد روح الأمين في التصميم البصري، وعلي رضا بارزنده في إدارة التصوير والإضاءة. يُنفذ الفيلم بإنتاج مشترك بين سازمان سینمایی سوره ومؤسسة تصویر شهر، وهما من أبرز الجهات الداعمة لصناعة السينما الإيرانية على المستويين المحلي والدولي.
انطلاقة أولى من مهرجان الفجر السينمائي
بدأ عرض فيلم "أرض الملائكة" ضمن فعاليات مهرجان الفجر السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين في إيران، وهو واحد من أهم المهرجانات الرسمية في المنطقة، ويشهد مشاركة واسعة من صناع السينما الإيرانية والعالمية، مما يمنح الفيلم دفعة قوية على مستوى النقد والجمهور.
