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سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بعد دفاعها عن أهالي السويداء

للا
سلاف فواخرجي
 
الإثنين، 21-07-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   ردّت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على اتهامات طالتها بـ"الخيانة"، إثر تعبيرها عن تضامنها مع أهالي السويداء في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة، وذلك عبر منشور مؤثر على حسابها في منصة "إكس" .

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وكتبت فواخرجي:
"الدفاع عن أهلنا في السويداء الذين يُقتلون وتُختطف نساؤهم ويُهان شيوخهم، لا يُعد خيانة. كيف تكون خيانة وهم سوريون طيبون لم يعتدوا على أحد؟"


وأكدت رفضها لأي تدخل خارجي أو تقسيم للأراضي السورية، مشيرة إلى أن السوريين جميعًا متضررون مما يجري، وأضافت:
"سوريا ليست ملكًا لأشخاص أو أنظمة، وكل شبر منها عزيز. ولا أحد فينا يقبل أن يمدّ العدو يده على أرضها".


وانتقدت فواخرجي الأصوات التي تشكك في وطنية أهالي السويداء أو غيرهم من السوريين ممن لجأوا لطلب الحماية، مشددة على أن من يعاني في قلب الأزمة "يبحث عن قشة أمل تبقيه حيًا".


وختمت منشورها بكلمات تحمل الأسى:
"أسفي عليهم وعلينا... أسف وليس سلام، وسلام كان وظل وهمًا ندعيه."

 

لبنان 24 

 
 
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