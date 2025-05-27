الثلاثاء 2025-05-27 02:29 م
 

سلاف فواخرجي تُفاجئ الجميع بنشر هذا الفيديو

لبؤ
سلاف فواخرجي
 
الثلاثاء، 27-05-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها على إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه ابنها علي رمضان، نجل الفنان وائل رمضان، وهو يؤدي أغنية "The World We Knew" للنجم العالمي فرانك سيناترا بأسلوب أوبرالي احترافي.

وظهر علي على المسرح بثقة لافتة، مؤديًا الأغنية بصوت عريض وإحساس عالٍ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين عبّروا عن فخرهم بموهبته وتمنوا له النجاح في مسيرته الفنية.

وعلّقت سلاف بفخر على المقطع، مؤكدة دعمها الكامل لابنها، في وقت تحاول فيه تجاوز أزمتها الأخيرة مع نقابة الفنانين السوريين بعد شطب عضويتها، واستعادة استقرار حياتها في مصر مع أولادها، بعيدًا عن الضغوط التي قد تؤثر على مسيرتها الفنية.

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