سلاف فواخرجي تُفاجئ الجميع بنشر هذا الفيديو

وظهر علي على المسرح بثقة لافتة، مؤديًا الأغنية بصوت عريض وإحساس عالٍ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين عبّروا عن فخرهم بموهبته وتمنوا له النجاح في مسيرته الفنية.
وعلّقت سلاف بفخر على المقطع، مؤكدة دعمها الكامل لابنها، في وقت تحاول فيه تجاوز أزمتها الأخيرة مع نقابة الفنانين السوريين بعد شطب عضويتها، واستعادة استقرار حياتها في مصر مع أولادها، بعيدًا عن الضغوط التي قد تؤثر على مسيرتها الفنية.
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