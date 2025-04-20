الأحد 2025-04-20 10:59 ص
 

سلاف فواخرجي تفجر مفاجأة عن زواجها من بشار الأسد - صورة

لبلا
سلاف فواخرجي
 
الأحد، 20-04-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   نفت الفنانة سلاف فواخرجي، شائعة زواجها من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد انتشار وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنها لعقد زوجها من الأسد.

وعلقت فواخرجي على الموضوع بسخرية قائلة "لا تواخذونا عملناها عالضيق ماعزمنا حدا".
وأوضحت في منشور على منصة "فيسبوك" لتبين أن الوثيقة المتداولة مزورة وأنها تحتوي على أخطاء في تاريخ ومكان ولادتها واسم والدها.

اضافة اعلان


وكتبت فواخرجي: "ولادتي بالأوراق الرسمية بعد تلت أيام من ولادتي يعني بـ 1.8.1977 يوم عيد الجيش السوري واللبناني، وبابا الله يرحمه اسمه، محمد ومو محمد سليم.. وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها".


وتابعت: "مشان إذا بدكن تعدلوا يانوابغ ياجهابذة.. لانو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله".

 

Image1_42025209120330145058.jpg

 

سكاي نيوز 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

خاص بالوكيل العثور على طفل مفقود في المفرق

ثسصيئش

منوعات بعد تدخل السيسي لحل أزمته.. من هو مؤمن عادل صاحب سلسلة 'بـ لبن'؟

ب

اقتصاد محلي تطورات مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد في الأردن

ثب

فن ومشاهير بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟

حمدي إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات رحمه الله

نعـي فـاضل حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله

فلسطين تحذر من مخطط لتفجير ونسف المسجد الأقصى

فلسطين مخاوف فلسطينية من مخطط لتفجير المسجد الأقصى

98989998

طب وصحة تشعر بالنعاس أثناء النهار؟ إليك هذه النصائح للبقاء نشطا

لقطة من الحادث الصادم

عربي ودولي مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة