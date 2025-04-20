سلاف فواخرجي تفجر مفاجأة عن زواجها من بشار الأسد - صورة

وعلقت فواخرجي على الموضوع بسخرية قائلة "لا تواخذونا عملناها عالضيق ماعزمنا حدا".
وأوضحت في منشور على منصة "فيسبوك" لتبين أن الوثيقة المتداولة مزورة وأنها تحتوي على أخطاء في تاريخ ومكان ولادتها واسم والدها.
وكتبت فواخرجي: "ولادتي بالأوراق الرسمية بعد تلت أيام من ولادتي يعني بـ 1.8.1977 يوم عيد الجيش السوري واللبناني، وبابا الله يرحمه اسمه، محمد ومو محمد سليم.. وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها".
وتابعت: "مشان إذا بدكن تعدلوا يانوابغ ياجهابذة.. لانو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله".
-
أخبار متعلقة
-
بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟
-
حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب
-
350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه
-
مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد: بكاء النجوم وتوديع حزين
-
الكشف عن هوية خطيب الممثلة السورية نادين قدور - فيديو
-
ممثل سوري يوجه رسالة دعم لسلاف فواخرجي
-
بألبوم من 5 أغانٍ.. بهاء سلطان "ترند" منصات الموسيقى
-
الإعلان عن سبب وفاة الفنان المصري سليمان عيد