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سلوى عثمان تكشف مصير "حكيم باشا" في رمضان 2025

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سلوى عثمان
الأربعاء، 05-02-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-  تخوض الفنانة المصرية سلوى عثمان موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا" الذي يشارك في بطولته الفنان مصطفى شعبان، إلى جانب عدد من نجوم الفن.

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وفي تصريحات خاصة لـ "24"، كشفت سلوى عثمان عن آخر تطورات العمل في المسلسل، مشيرة إلى أن تصوير مشاهد العمل اقترب من الانتهاء بنسبة 99%، حيث تبقى فقط يومين لاستكمال التصوير.

 

ومع ذلك، فقد تسببت وفاة شقيق الفنان مصطفى شعبان في تأجيل تصوير المشاهد المتبقية، بسبب الحزن الكبير الذي يمر به شعبان جراء فقدان شقيقه "ماجد".


وأوضحت سلوى عثمان أنه لم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف التصوير حتى الآن، نظراً للأزمة النفسية التي يمر بها مصطفى شعبان في الوقت الراهن.

 

24

 
gnews

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