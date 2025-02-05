سلوى عثمان تكشف مصير "حكيم باشا" في رمضان 2025

وفي تصريحات خاصة لـ "24"، كشفت سلوى عثمان عن آخر تطورات العمل في المسلسل، مشيرة إلى أن تصوير مشاهد العمل اقترب من الانتهاء بنسبة 99%، حيث تبقى فقط يومين لاستكمال التصوير.
وأوضحت سلوى عثمان أنه لم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف التصوير حتى الآن، نظراً للأزمة النفسية التي يمر بها مصطفى شعبان في الوقت الراهن.
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