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سمية الخشاب تكشف تفاصيل دورها في "أم 44" في رمضان 2025

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سمية الخشاب
الأحد، 09-02-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل دورها في المسلسل السعودي "أم 44"، المقرر عرضه في رمضان 2025. تجسد سمية في العمل شخصية سيدة مصرية تعيش في الخليج، وتتمتع بخفة ظل وروح مرحة. يركز المسلسل على علاقتها بحماتها وأطفالها وصديقاتها وكيفية تأقلمها في بيئتها الجديدة.

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وأعربت سمية عن إعجابها بالتجربة، واصفة الموضوع بالجديد والجريء، كما أثنت على مؤلفة العمل الكويتية هبة مشاري حمادة. المسلسل من تأليف هبة مشاري وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين المصريين والخليجيين، منهم جومانا مراد، ميس قمر، وهدى الخطيب.


المسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة، خاصة التحديات التي تواجه المرأة والصراعات العائلية والعلاقات العاطفية.

 
gnews

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