سمية الخشاب تكشف تفاصيل دورها في "أم 44" في رمضان 2025

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل دورها في المسلسل السعودي "أم 44"، المقرر عرضه في رمضان 2025. تجسد سمية في العمل شخصية سيدة مصرية تعيش في الخليج، وتتمتع بخفة ظل وروح مرحة. يركز المسلسل على علاقتها بحماتها وأطفالها وصديقاتها وكيفية تأقلمها في بيئتها الجديدة.

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وأعربت سمية عن إعجابها بالتجربة، واصفة الموضوع بالجديد والجريء، كما أثنت على مؤلفة العمل الكويتية هبة مشاري حمادة. المسلسل من تأليف هبة مشاري وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين المصريين والخليجيين، منهم جومانا مراد، ميس قمر، وهدى الخطيب.