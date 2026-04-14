الثلاثاء 2026-04-14 01:30 م

سوء الحظ يُلاحق نانسي عجرم.. ما السبب؟
نانسي عجرم
 
الثلاثاء، 14-04-2026 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة نانسي عجرم خلال العام الماضي عن تحضيراتها المكثفة لألبومها الغنائي الجديد نانسي +11 . 

وبدأت نانسي بالفعل تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد " ولكن يبدو أن الأوضاع الحالية التي يمر بها لبنان قد أجلت التحضيرا مجدداً.

وكانت  نانسي قد استقرت على أكثر من عمل باللهجة المصرية خلال الفترة الماضية من بينهم أغنية من كلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور الألحان لمحمد يحيى. 

وكانت نانسي قد أطلقت ألبومها الغنائي الأخير "نانسي 11 " في أيار 2025 والذي ضم 11 أغنية ما بين اللهجتين المصرية واللبنانية .

هذا وأعلنت نانسي مؤخرا إيقاف أنشطتها الفنية بسبب الظروف الراهنة في لبنان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة