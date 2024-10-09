 
الأربعاء 2024-10-09 05:05 م
 

سوء تفاهم..سوزان نجم الدين تتراجع عن خطئها في الجزائر

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
الأربعاء، 09-10-2024 03:58 م

الوكيل الإخباري-   تعرضت السورية سوزان نجم الدين لانتقادات واسعة بسبب تصريحها بأنها لا تعرف أي فنان أو منتج جزائري للعمل معه، وذلك خلال مشاركتها ضيفة شرف في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

اضافة اعلان


وأثار التصريح استياء الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن جدوى دعوة فنانين إلى مهرجان لا يعرفون تاريخ السينما الجزائرية وفنانيها.


من جهتها، أوضحت نجم الدين في تصريحات تلفزيونية أن ما حصل كان "سوء تفاهم"، وأنه من المستحيل أن تقول مثل هذا التصريح عن الفنانين الجزائريين، لافتةً إلى أن السؤال طرح على الهامش، وأنها كانت تتعجّل الخروج لانتظار أصدقائها في الخارج.


وأشارت إلى أنها فهمت أن السؤال كان عن معرفتها بالفنانين الجزائريين الشباب الذين شاركوا في الدورة السابقة، مضيفةً أنها لم تحضر مهرجانات العام الماضي سواء في الجزائر أو تونس أو مصر، وأنها لم تعرف من شارك ومن لم يشارك.


وشددت على أن معظم المنتجين والفنانين الجزائريين أصدقاؤها، وأن المخرجين الجزائريين وصلوا إلى العالمية والأوسكار، مثل المخرج الكبير أحمد رشدي.


واختتمت سوزان نجم الدين حديثها مؤكدةً حبها للجزائر وشعبها وفنانيها، مثل الشاب خالد، مشددةً على أنه من الصعب أن يصدق جمهورها في الجزائر ما يتم تداوله عنها.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: حربنا مع إيران نيابة عن العالم الحر

علم ايران

عربي ودولي الكشف عن قاعدة سرية تطور فيها إيران صواريخ متقدمة

محمد عبده

فن ومشاهير فنان العرب..مسلسل جديد عن محمد عبده

تعبيرية

منوعات 6 أخطاء تجنبيها عند تنظيف مطبخك

سوزان نجم الدين

فن ومشاهير سوء تفاهم..سوزان نجم الدين تتراجع عن خطئها في الجزائر

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بتحسين خدمات "الأراضي" ووضع جدول زمني للتحول الرقمي

الصفدي والرئيس السيسي

أخبار محلية رسالة من الملك للسيسي: تنسيق مشترك لوقف التصعيد بالمنطقة

الدبة البنية المعروفة باسم "128 غريزر"

منوعات "غريزر".. بطلة أسبوع "الدببة السمينة" في ألاسكا



 


الأكثر مشاهدة