سوء تفاهم..سوزان نجم الدين تتراجع عن خطئها في الجزائر

وأثار التصريح استياء الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن جدوى دعوة فنانين إلى مهرجان لا يعرفون تاريخ السينما الجزائرية وفنانيها.
من جهتها، أوضحت نجم الدين في تصريحات تلفزيونية أن ما حصل كان "سوء تفاهم"، وأنه من المستحيل أن تقول مثل هذا التصريح عن الفنانين الجزائريين، لافتةً إلى أن السؤال طرح على الهامش، وأنها كانت تتعجّل الخروج لانتظار أصدقائها في الخارج.
وأشارت إلى أنها فهمت أن السؤال كان عن معرفتها بالفنانين الجزائريين الشباب الذين شاركوا في الدورة السابقة، مضيفةً أنها لم تحضر مهرجانات العام الماضي سواء في الجزائر أو تونس أو مصر، وأنها لم تعرف من شارك ومن لم يشارك.
وشددت على أن معظم المنتجين والفنانين الجزائريين أصدقاؤها، وأن المخرجين الجزائريين وصلوا إلى العالمية والأوسكار، مثل المخرج الكبير أحمد رشدي.
واختتمت سوزان نجم الدين حديثها مؤكدةً حبها للجزائر وشعبها وفنانيها، مثل الشاب خالد، مشددةً على أنه من الصعب أن يصدق جمهورها في الجزائر ما يتم تداوله عنها.
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