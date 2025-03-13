سوسن أرشيد تعود إلى سوريا بعد 13 عاما ومكسيم خليل يعبر عن مشاعره

الوكيل الإخباري- فاجأ النجم السوري مكسيم خليل جمهوره عبر حسابه على إنستغرام، بإعلانه عن عودة زوجته الفنانة سوسن أرشيد إلى سوريا بعد غياب دام 13 عامًا. ونشر مكسيم صورة لزوجته مع تعليق مؤثر عبّر فيه عن مشاعره تجاه هذه العودة قائلاً: "سوسو بسوريا بعد 13 سنة.. أعلم جيداً كم كانت هذه السنوات صعبة عليك، وكم تحملتِ من معاناة. لكن الآن الشام مشرقة بزيارة هذه الروح النقية... يا ليت السوريين يأخذون من سلامك الداخلي، لكانت البلد باتت كالشمس الدافئة". واختتم رسالته قائلاً: "الحمدلله على سلامتك يا روح".

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وقد لاقت هذه العودة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث هنأ العديد منهم الفنانة سوسن على العودة إلى وطنها، بينما شارك عدد من النجوم السوريين في التعليق على المنشور مثل دانا مارديني، كندة علوش، وعلاء الزعبي.



ومن جانبها، وثقت سوسن لحظات عودتها إلى سوريا عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، حيث عبّرت عن حزنها من مشاهد الدمار والأوضاع الصعبة في البلد، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن سعادتها بلقاء عائلتها بعد سنوات طويلة من الغربة.



تجدر الإشارة إلى أن عودة سوسن أرشيد إلى سوريا جاءت بعد فترة قصيرة من عودة زوجها مكسيم خليل، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة من معجبيه في سوريا.