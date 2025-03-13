سوسن أرشيد تعود إلى سوريا بعد 13 عاما ومكسيم خليل يعبر عن مشاعره

وقد لاقت هذه العودة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث هنأ العديد منهم الفنانة سوسن على العودة إلى وطنها، بينما شارك عدد من النجوم السوريين في التعليق على المنشور مثل دانا مارديني، كندة علوش، وعلاء الزعبي.
ومن جانبها، وثقت سوسن لحظات عودتها إلى سوريا عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، حيث عبّرت عن حزنها من مشاهد الدمار والأوضاع الصعبة في البلد، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن سعادتها بلقاء عائلتها بعد سنوات طويلة من الغربة.
تجدر الإشارة إلى أن عودة سوسن أرشيد إلى سوريا جاءت بعد فترة قصيرة من عودة زوجها مكسيم خليل، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة من معجبيه في سوريا.
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