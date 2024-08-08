سيدة تتهم أسرة هنا الزاهد بالنصب والسرقة.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- اتهمت سيدة هنا الزاهد وأسرتها بالنصب، بالتسبب في إتلاف فيلتها ورفضها دفع التعويض اللازم.



وادعت السيدة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيس بوك أن أسرة هنا الزاهد استأجرت فيلتها بمدينة السادس من أكتوبر، ثم سيطرت العائلة على الفيلا الخاصة بها.

وقالت السيدة في الفيديو": "هنا الزاهد وأسرتها أجروا فيلتي ورفضوا الخروج منها وأحدثوا بها تلفيات كثيرة".



وأضافت أنها لجأت للقضاء المصري، وحصلت على حكم قضائي بطرد هنا الزاهد وأسرتها من فيلتها، لكنها لم تفلح حتى الآن في تنفيذ حكم التعويض.



وأشارت إلى أنها عجزت في الحصول على حقها بشتى الطرق، مشيرة إلى أن الممثل المصري الراحل طلعت زكريا تدخل في بداية الموضوع، لكنه توفي قبل حل الأمر.



وأشارت إلى أنه بعد وفاة طلعت زكريا تواصلت مع هنا الزاهد مباشرة، وكان الرد مفاجئاً، قائلة: "لما توفي طلعت زكريا كلمنا هنا الزاهد لكنها أنهت المكالمة وهددتنا".



واستنكرت محاولات شقيق والدة هنا الزاهد للمساومة بينهما، من خلال دفعها أموالاً لأسرة هنا لخروج عائلة الأخيرة من الفيلا الخاصة بها.



ولم تعلق الممثلة هنا الزاهد على ادعاءات السيدة التي لم يفصح عن اسمها ولا صفتها.



وردت شقيقتها فرح الزاهد مستنكرة الأمر برمته، نافية قيام عائلتها باستئجار شقة أو فيلا.



من جانبها، ردت نجلة الراحل طلعت زكريا، مهاجمة السيدة، رافضة ذكر اسم والدها في مسألة شخصية وصفتها بأنها غير منطقية، مستنكرة خروجها في هذا التوقيت بالذات للحديث عن هذه المشكلة، مشيرة إلى أن هنا الزاهد لديها حق الرد، لكنها تعتقد أنها لن ترد على الكلام ده لأنها أكبر من كدا".