سيرين عبد النور تعلّق على خروجها من السباق الرمضاني (فيديو)

أكدت الفنانة سيرين عبد النور أن تأجيل عرض مسلسلها "كذبة سودا" في رمضان 2026 لم يكن نتيجة أزمة كبيرة، بل لأسباب تنظيمية داخل فريق العمل.

وقالت في حديثها لبرنامج Et بالعربي: "لم تكن هناك مشاكل كبيرة، كان هناك بعض التبديلات داخل الفريق بما يخدم العمل"، مشيرة إلى أن خروجها من الموسم الرمضاني قد يكون في مصلحتها، وقد يتيح للعمل عرضاً ناجحاً في وقت لاحق.



وأضافت سيرين أن الأهم هو تقديم عمل متكامل من ناحية الكتابة والإخراج والإنتاج، معبرة عن أملها بالعمل مستقبلاً مجدداً مع زملائها محمد الأحمد ومهيار خضور.

