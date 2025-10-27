سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- دافعت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور عن ابنها كريستيانو بعد موجة تنمر على مواقع التواصل، مؤكدة أنه يشاركها لحظات طريفة ويملك شخصية مرحة وموهبة فنية. واعتبرت التعليقات السلبية جرائم أخلاقية.

اضافة اعلان



كما احتفلت سيرين بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد "كذبة سودا" في دبي، بحضور فريق العمل، ويعد المسلسل درامياً من 30 حلقة يمزج بين الأكشن والرومانسية ويتناول قضايا اجتماعية واقعية.