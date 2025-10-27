الإثنين 2025-10-27 12:54 م
 

سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

سيرين عبد النور
 
الوكيل الإخباري-   دافعت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور عن ابنها كريستيانو بعد موجة تنمر على مواقع التواصل، مؤكدة أنه يشاركها لحظات طريفة ويملك شخصية مرحة وموهبة فنية. واعتبرت التعليقات السلبية جرائم أخلاقية.

كما احتفلت سيرين بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد "كذبة سودا" في دبي، بحضور فريق العمل، ويعد المسلسل درامياً من 30 حلقة يمزج بين الأكشن والرومانسية ويتناول قضايا اجتماعية واقعية.

 

