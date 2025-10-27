سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

كما احتفلت سيرين بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد "كذبة سودا" في دبي، بحضور فريق العمل، ويعد المسلسل درامياً من 30 حلقة يمزج بين الأكشن والرومانسية ويتناول قضايا اجتماعية واقعية.
