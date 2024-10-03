سيطرة نسائية على مسلسلات رمضان 2025

الوكيل الإخباري- منافسة قوية ينتظرها عشاق الدراما في موسم رمضان 2025، مع إعلان عدد كبير من نجوم الصف الأول مشاركتهم بأعمال متنوعة بين اجتماعي، وكوميدي، ورومانسي، وأخرى تتميز بالغموض والجريمة والتشويق.

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وما زالت نجمات الفن يعلنَ انضمامهن إلى الماراثون الرمضاني المقبل حتى هذه اللحظة.



حيث أعلنت غادة عادل انضمامها رسميًا إلى أسرة الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، والذي من المقرر أن ينطلق تصويره خلال أيام، لعرضه في رمضان 2025.



وقالت غادة، في تصريحات إعلامية، إن دورها في "المداح 5" سيشكل مفاجأة، معربةً عن أملها في أن ينال الاستحسان.



دانا الحلبي

تخوض اللبنانية دانا حلبي تجربة جديدة في مسلسل "الحلانجي"، بطولة المصري محمد رجب، في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "مشوار الونش" في 2022.



ريهام حجاج

وتستعد ريهام حجاج لرمضان 2025 بمسلسل جديد من تأليف أيمن سلامة. وهو الحضور السادس لريهام على التوالي في مسلسلات رمضان.



منة فضالي

من جانبها، أعلنت منة فضالي حضورها بمسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد والمخرج محمد سامي، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.



وقالت منة: "بسم الله توكلنا على الله، 'سيد الناس' دعواتكم".



ياسمين رئيس

تعاقدت ياسمين في الساعات القليلة الماضية على مسلسل لم يُعرف بعد عنوانه، وتفاصيله التي يُرجح أن تكشف في الأيام المقبلة بعد الاتفاق على باقي فريق العمل.



مي عز الدين

من المقرر أن تشارك مي عز الدين في مسلسل "الكينغ" في رمضان المقبل، رفقة محمد إمام.



وفي تصريحات أثارت التساؤلات، كشف حمادة هلال عن موافقة مي عز الدين على استخدام اسمها في مسلسل "المداح 5"، دون حسم مسألة مشاركتها فيه.

