سيُعرض في شهر رمضان.. فنان شهير يتعرّض للإصابة خلال أدائه أحد المشاهد

وقال مصدر من داخل العمل ان ماجد رفض طلب المخرج استخدام دوبلير في المشهد وقرر عمله بنفسه، وأن الإصابة لم تكن خطيرة.
الشركة المنتجة لمسلسل ماجد المصري تتجاوز اتهامات السرقة ببوستر جديد
كانت الشركة المنتجة لمسلسل "أولاد الراعي" للفنان ماجد المصري قد طرحت بوستر جديداً له، وذلك بعد الاتّهامات التي وجِّهت إليها أخيراً بسرقة تصميم البوستر الأول من بوستر أحد المسلسلات التركية.
