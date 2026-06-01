سيف سبيعي يلتقي شقيقه بعد 15 عاماً من الغياب

وشارك سيف متابعيه عبر خاصية "الستوري" على تطبيق إنستغرام صورة جمعته بشقيقه، وعلّق عليها بالقول: "أنا وأخي بشار بعد 15 سنة غياب"، في مشهد عكس فرحة لمّ الشمل بعد سنوات طويلة من الفراق.
وحظيت الصورة بتفاعل واسع من الجمهور، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللحظة العائلية المؤثرة.
وكان بشار سبيعي قد تحدث في وقت سابق عن علاقته بشقيقه سيف، مؤكداً أن سنوات البعد لم تؤثر في قوة العلاقة بينهما، وقال: "سيف أخي وحبيبي"، مشيراً إلى أنه غادر سوريا في سن مبكرة واستقر في الولايات المتحدة، لكنه حافظ على تواصل دائم مع عائلته.
يُذكر أن الشقيقين ينتميان إلى عائلة الفنان السوري الراحل رفيق سبيعي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الدراما السورية.
