شائعات انفصال تطال النجمة التركية دينيز بايسال

الوكيل الإخباري- انتشرت مؤخراً أنباء عن احتمالية انفصال النجمة التركية دينيز بايسال بطلة مسلسل "هذا البحر سوف يفيض" عن زوجها الموسيقي باريش يورتشو، بسبب خلافات متراكمة بينهما.

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وأشارت تقارير فنية إلى أن الزوجين يمران بفترة صعبة، وأن استمرار المشاكل قد يدفعهما لاتخاذ قرار بالطلاق قريباً.

كما أفادت المعلومات بأن يورتشو اشتكى لبعض المقربين من قلة قضاء زوجته وقتاً معه وتجنبها الحديث، مقابل تركيزها الأكبر على زملائها في العمل.