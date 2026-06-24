شائعات وقلق وترقب.. ماذا وراء ابتعاد نجوى كرم عن الجمهور؟

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الوكيل الإخباري- أثار غياب الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية قلق جمهورها وتساؤلاته. اضافة اعلان





وأكدت مصادر مقربة أن نجوى كرم وعائلتها يتمتعون بصحة جيدة، نافيةً الشائعات التي انتشرت حول وضعها الصحي أو الشخصي.



وأوضحت المصادر أن الفنانة أمضت إجازة خاصة في فرنسا برفقة زوجها عمر الدهماني، قبل عودتها إلى بيروت مؤخرًا بعيدًا عن الأضواء.



كما تستعد لأول ظهور علني لها بعد أكثر من أربعة أشهر، من خلال مشاركتها في حفل زفاف ابن شقيقها نهاية الشهر الجاري.



فنيًا، تواصل نجوى كرم العمل على عدد من الأغنيات الجديدة استعدادًا لطرحها ضمن ألبومها المقبل.









