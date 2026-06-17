شائعة انفصال تهز حياة فنانة سورية.. والفنانة ترد

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصال الفنانة السورية نسرين طافش عن زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.

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إلا أن نسرين نفت هذه الأنباء في تصريحات صحافية، مؤكدة أن ما يُتداول غير صحيح، وقالت إنها لا تعلم مصدر تلك الشائعات.