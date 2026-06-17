شائعة انفصال تهز حياة فنانة سورية.. والفنانة ترد

إلا أن نسرين نفت هذه الأنباء في تصريحات صحافية، مؤكدة أن ما يُتداول غير صحيح، وقالت إنها لا تعلم مصدر تلك الشائعات.
يُذكر أن نسرين تزوجت رجل أعمال إماراتيًا عام 2008 قبل أن تنفصل عنه عام 2013. كما تزوجت عام 2022 من الطبيب المصري شريف شرقاوي، مدرب اليوغا والطاقة، قبل انفصالهما. وفي عام 2025 تزوجت رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، الزوج السابق لشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري.
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