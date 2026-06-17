الأربعاء 2026-06-17 10:57 ص

شائعة انفصال تهز حياة فنانة سورية.. والفنانة ترد

قلصشثل
نسرين طافش وزوجها أحمد جوهر
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:08 ص

الوكيل الإخباري-   انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصال الفنانة السورية نسرين طافش عن زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.

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إلا أن نسرين نفت هذه الأنباء في تصريحات صحافية، مؤكدة أن ما يُتداول غير صحيح، وقالت إنها لا تعلم مصدر تلك الشائعات.


يُذكر أن نسرين تزوجت رجل أعمال إماراتيًا عام 2008 قبل أن تنفصل عنه عام 2013. كما تزوجت عام 2022 من الطبيب المصري شريف شرقاوي، مدرب اليوغا والطاقة، قبل انفصالهما. وفي عام 2025 تزوجت رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، الزوج السابق لشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري.

 

 
 


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