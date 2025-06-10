شائعة تطال الفنان بسام كوسا... هذه حقيقتها

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تُفيد عن وفاة الفنان السوري بسام كوسا.



اضافة اعلان

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع "الخبر الكاذب"، إذ ضجت المنصات بعبارات القلق والدعاء، قبل أن تتضح الحقيقة ويتم نفي الشائعة بشكل قاطع، فيما دعا البعض إلى محاسبة مروجي الشائعات.