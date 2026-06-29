الإثنين 2026-06-29 01:46 م

شائعة عن حالته الصحية أقلقت جمهوره.. ومحمد صبحي يرد - فيديو

ضي
محمد صبحي
 
الإثنين، 29-06-2026 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   نفى الفنان المصري محمد صبحي الشائعات المتداولة بشأن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، مؤكدًا أن زيارته الأخيرة للمستشفى قبل نحو 40 يومًا كانت لإجراء فحوصات روتينية فقط.

وأوضح أن هذه الشائعات أثارت قلق أسرته ومحبيه، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، ومؤكدًا أن أي معلومات رسمية عن حالته الصحية تصدر عبر صفحته الشخصية أو نقابة المهن التمثيلية.

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