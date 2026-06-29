شائعة عن حالته الصحية أقلقت جمهوره.. ومحمد صبحي يرد - فيديو

وأوضح أن هذه الشائعات أثارت قلق أسرته ومحبيه، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، ومؤكدًا أن أي معلومات رسمية عن حالته الصحية تصدر عبر صفحته الشخصية أو نقابة المهن التمثيلية.
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