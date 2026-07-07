الثلاثاء 2026-07-07 03:25 م

شائعة مفاجئة عن الحالة الصحية لفنانة مصرية شهيرة.. وهذا ردها

شسث
يسرا
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:34 م
الوكيل الإخباري-   نفت الفنانة المصرية يسرا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها بمرض خطير، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنها تتمتع بصحة جيدة.اضافة اعلان


وقالت يسرا: "أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة"، معربة عن استيائها من تداول مثل هذه الشائعات، بعد انتشار منشورات تزعم وجود مشاكل صحية لديها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

كابيتال بنك يحصل على جائزة "أفضل بنك رقمي في الأردن" من MEED للتميز المصرفي

أخبار الشركات كابيتال بنك يحصل على جائزة "أفضل بنك رقمي في الأردن" من MEED للتميز المصرفي

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان: تمديد تسهيلات وخصومات تراخيص الأبنية دعم قطاع الإنشاءات

شذرات عن مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة للمواجهة

كأس العالم شذرات عن مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة للمواجهة

صشثيب

منوعات في يومها العالمي.. كيف أسرت الشوكولاتة القلوب؟

شص

منوعات دائرتك الاجتماعية.. مفتاح نجاحك أم عائق أمام تطورك؟

واصلت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية حملتها في منطقة الشونة الجنوبية بالتعاون مع شركة مياه الأردن -مياهنا ومياه البلقاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبأسناد من مدي

أخبار محلية المياه : ضبط 14 اعتداء جديد في مناطق الشونة الجنوبية

3ق

فن ومشاهير أمل عرفة تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 