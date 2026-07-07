شائعة مفاجئة عن الحالة الصحية لفنانة مصرية شهيرة.. وهذا ردها

12:34 م

الوكيل الإخباري- نفت الفنانة المصرية يسرا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها بمرض خطير، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنها تتمتع بصحة جيدة. اضافة اعلان





وقالت يسرا: "أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة"، معربة عن استيائها من تداول مثل هذه الشائعات، بعد انتشار منشورات تزعم وجود مشاكل صحية لديها.





