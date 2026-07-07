شائعة مفاجئة عن الحالة الصحية لفنانة مصرية شهيرة.. وهذا ردها

وقالت يسرا: "أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة"، معربة عن استيائها من تداول مثل هذه الشائعات، بعد انتشار منشورات تزعم وجود مشاكل صحية لديها.
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