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شاروخان يكشف تفاصيل فيلمه القادم خلال ظهوره في القرية العالمية بدبي

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شاروخان
الأربعاء، 29-01-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   في حدث استثنائي، أطلّ النجم العالمي شاروخان على جمهوره في القرية العالمية بدبي، حيث قدم عددًا من أشهر أغانيه، وأخذ لحظات للحديث عن فيلمه المنتظر "King".

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وفي حديثه عن الفيلم، كشف شاروخان أن تصويره يجري بين دبي ومومباي، وأضاف أن اسم "King" يعكس شخصيته في العمل، حيث سيجسد دور الملك. وأوضح أن الفيلم من إخراج سيدهارث أناند، مخرج فيلمه الشهير "Pathaan".


يُذكر أن شاروخان كان قد أعلن في أغسطس 2024 عن حماسه لبدء تصوير "King"، بعد توقفه عن إصدار أفلام جديدة في العام ذاته. ووصف الفيلم بأنه دراما أكشن مليئة بالعاطفة، وسيتوجه إلى الجمهور الواسع.


ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في 2025، في مدينة بودابست التي تم اختيارها لموقعها المثالي، مع ترجيحات لتأجيل العرض إلى 2026 بعد أن كان من المخطط أن يعرض في 2025. ويُنتظر أن يتبع الفيلم قصة مشوقة بين معلم وتلميذه في رحلة مليئة بالمخاطر.

 

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