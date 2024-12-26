شاطي بحر..أحدث ألبومات ماجد المهندس

الوكيل الإخباري- طرحت روتانا بوستر ميني ألبوم للعراقي ماجد المهندس، بعنوان "شاطي بحر".



ويضم الألبوم 4 أغان، جميعها من كلمات الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، هي "علامات حبي"، من ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، و"شاطي بحر"، من ألحان صادق الشاعر، وتوزيع محمد القريتلي، و "أولاً"، من ألحان صادق الشاعر، وتوزيع عمر صباغ، و"راحة البال"، من ألحان صادق الشاعر، وتوزيع سيروس.

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