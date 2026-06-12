شاكيرا تخطف الأنظار في افتتاح كأس العالم 2026 بعرض استثنائي

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الوكيل الإخباري- افتتحت النجمة الكولومبية شاكيرا منافسات كأس العالم 2026 بعرض فني على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث قادت احتفالات الافتتاح الرسمية للبطولة قبل انطلاق المباراة الأولى. اضافة اعلان





وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومتابعة واسعة من المشاهدين حول العالم، في انطلاقة للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة.



وقدمت شاكيرا خلال الحفل الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي"، التي تجمعها بالفنان النيجيري بورنا بوي، وتمزج بين إيقاعات الريغيتون والأفرو بيتس والبوب العصري.



وحققت الأغنية، التي طُرحت في مايو الماضي، انتشارًا واسعًا، كما شارك في فيديو كليبها عدد من نجوم كرة القدم العالميين.



وأضفت شاكيرا على العرض طابعًا استعراضيًا مميزًا من خلال حركاتها الراقصة وأدائها الحماسي، وسط تفاعل كبير من الجماهير داخل الملعب وخارجه.



احتفاء بالثقافة المكسيكية



أقيم حفل الافتتاح قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة، وركز على إبراز الهوية الثقافية المكسيكية من خلال عروض مستوحاة من الفنون الشعبية التقليدية وعناصر "البابيل بيكادو" الشهيرة، إلى جانب لوحات بصرية وموسيقية احتفت بتاريخ البلاد وتراثها.



وشارك في الحفل عدد من نجوم الموسيقى في أميركا اللاتينية والعالم، من بينهم جي بالفين، وتايلا، وبيليندا، ومانا، وأليخاندرو فرنانديز، وداني أوشن، وليلا داونز، وفرقة لوس أنجليس أزوليس.



عودة إلى أجواء المونديال



يمثل ظهور شاكيرا في افتتاح كأس العالم 2026 محطة جديدة في علاقتها مع البطولة، بعدما ارتبط اسمها بأغنية "واكا واكا" التي قدمتها خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وحققت نجاحًا عالميًا واسعًا.



وكانت شاكيرا قد شاركت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من كواليس التدريبات والتحضيرات للحفل، ما زاد من حماس المتابعين وترقبهم لظهورها.





