شام الذهبي تحت طائلة القانون.. تشميع عيادتها في مصر

وتقع العيادة التي تم إغلاقها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، داخل مول أربيلا بلازا، حيث كشفت الحملة عن وجود جهاز ليزر لعلاج الأمراض الجلدية دون ترخيص رسمي، إلى جانب غياب اشتراطات مكافحة العدوى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح وزارة الصحة المصرية المنظمة لعمل المنشآت الطبية.
وقامت الجهات المختصة بتحرير محضر بالواقعة، مع إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد وزارة الصحة المصرية على استمرار حملاتها التفتيشية لضمان التزام المنشآت الطبية بكافة الاشتراطات الصحية والقانونية، حرصًا على سلامة المواطنين وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
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