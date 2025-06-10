الثلاثاء 2025-06-10 08:21 م
 

شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)

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نورمان أسعد
 
الثلاثاء، 10-06-2025 05:54 م

الوكيل الإخباري-   انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للشيخ نهرو محمد الكسنزاني وابنه البكر تيجان، وهما يُشاركان في مناسبة دينيّة.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيخ نهرو هو زوج الممثلة السوريّة المعتزلة نورمان أسعد، وتيجان هو إبنهما الأكبر.

وغالباً ما تنتشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل لزوج نورمان وابنها، من مناسبات دينيّة.

 

 

لبنان 24 

 

 

 
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