الخميس 2025-05-15 10:01 ص
 

شاهدوا كيف كانت إليسا قبل 27 عاماً

عنهع
إليسا
 
الخميس، 15-05-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اليسا من حلقة تلفزيونية تعود إلى ما قبل 27 عاماً.

وأطلت إليسا في الفيديو وهي تغني أغنيتها الشهيرة "بدي دوب" التي كانت إنطلاقتها الأولى في الفن.

اضافة اعلان

 

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا جاء قبل ساعات من لقائه الشرع في الرياض

عربي ودولي مفاجأة صادمة حول إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا لم يتوقعها أحد

عنهع

فن ومشاهير شاهدوا كيف كانت إليسا قبل 27 عاماً

لى

فن ومشاهير مُهدد بالحبس.. تامر حسني يواجه أزمة قضائية!

تعبيرية

فلسطين للمرة الأولى .. إسرائيل تلغي قرارًا بالإخلاء غرب القطاع

قل

فن ومشاهير ماجد المصري نجم "إش إش" يتعرض لأزمة صحية

نه

منوعات حريق ضخم بمستودع للمحروقات في عربين بريف دمشق (صور)

لال

منوعات انفجار مرحاض يصيب شابا هنديا بحروق خطيرة

الدكتور جرير الخالدي

أخبار محلية الدكتور جرير الخالدي رئيسًا للجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم



 
 





الأكثر مشاهدة