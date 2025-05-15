شاهدوا كيف كانت إليسا قبل 27 عاماً

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اليسا من حلقة تلفزيونية تعود إلى ما قبل 27 عاماً.



وأطلت إليسا في الفيديو وهي تغني أغنيتها الشهيرة "بدي دوب" التي كانت إنطلاقتها الأولى في الفن.





اضافة اعلان

View this post on Instagram A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)