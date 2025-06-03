الثلاثاء 2025-06-03 01:51 م
 

شاهدوا ماذا حصل مع هيفاء وهبي خلال حفل في ألمانيا (فيديو)

شششش
هيفاء وهبي
 
الثلاثاء، 03-06-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   شاركت مؤخرا الفنانة هيفاء وهبي في حفل جوائز DAF BAMA 2025 في المانيا حيث نالت جائزتي "أيقونة الشرق الأوسط" و"الفنّان المتميز".

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وانتشر فيديو من الحفل حيث كانت هيفا تحاول الجلوس الا انها كادت تقع على الأرض وقام حارسها الشخصي بانقاذها في اللحظة الأخيرة.

 

 

لبنان 24

 
gnews

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