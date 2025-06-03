شاهدوا ماذا حصل مع هيفاء وهبي خلال حفل في ألمانيا (فيديو)

الوكيل الإخباري- شاركت مؤخرا الفنانة هيفاء وهبي في حفل جوائز DAF BAMA 2025 في المانيا حيث نالت جائزتي "أيقونة الشرق الأوسط" و"الفنّان المتميز".



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وانتشر فيديو من الحفل حيث كانت هيفا تحاول الجلوس الا انها كادت تقع على الأرض وقام حارسها الشخصي بانقاذها في اللحظة الأخيرة.

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