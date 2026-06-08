الإثنين 2026-06-08 12:06 م

شاهد أجواء عائلية في خطوبة نجل سلمى المصري

لفقق
سلمى المصري وابنها هاني
 
الإثنين، 08-06-2026 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة سلمى المصري بخطوبة ابنها هاني غنام وسط أجواء عائلية دافئة غلبت عليها السعادة، وشاركت متابعيها عبر إنستغرام صورًا ومقاطع من الحفل.

اضافة اعلان


ابن سلمى المصري "هاني غنام وخطيبته"
كما تفاعل عدد من النجوم مع المناسبة، وكانت الفنانة شكران مرتجى من أوائل المهنئين، حيث كتبت: “ألف مبروك تشوفي ولادهم يا غلا”، فيما عبّرت الفنانة رنا الأبيض عن فرحتها بإيموجي قلب أحمر ورموز احتفالية.


وشاركت سلمى المصري عبر خاصية الستوري صورة من مراسم قراءة الفاتحة، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: “ألف مبروك يا روحي.. الله يسعدكم ويهنيكم”.


وتفاعل الجمهور مع الصور والفيديو، متمنين للعروسين حياة مليئة بالسعادة والمودة.
يُذكر أن سلمى المصري أنجبت ابنيها داني وهاني غنام من زواجها الأول من المخرج الراحل شكيب غنام.

 

 

Image1_62026885558895467184.jpg

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

عربي ودولي 4 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

فسائث

تكنولوجيا بدلة القمر في 2028 بتقنيات متقدمة - صور

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 27.2 مليار دولار بنهاية أيار

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

اللاعب محمد أبو غوش

أخبار محلية سلامي يوضح أسباب استدعاء أبو غوش لتعويض صبرة

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة بحادث دهس على الطريق الصحراوي

كوكبي الزهرة والمشتري في اقتران نادر في سماء الأردن اليوم

أخبار محلية كوكبي الزهرة والمشتري في اقتران نادر في سماء الأردن اليوم

اللواء المعايطة يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

أخبار محلية اللواء المعايطة يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 