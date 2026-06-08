شاهد أجواء عائلية في خطوبة نجل سلمى المصري

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة سلمى المصري بخطوبة ابنها هاني غنام وسط أجواء عائلية دافئة غلبت عليها السعادة، وشاركت متابعيها عبر إنستغرام صورًا ومقاطع من الحفل.

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ابن سلمى المصري "هاني غنام وخطيبته"

كما تفاعل عدد من النجوم مع المناسبة، وكانت الفنانة شكران مرتجى من أوائل المهنئين، حيث كتبت: “ألف مبروك تشوفي ولادهم يا غلا”، فيما عبّرت الفنانة رنا الأبيض عن فرحتها بإيموجي قلب أحمر ورموز احتفالية.



وشاركت سلمى المصري عبر خاصية الستوري صورة من مراسم قراءة الفاتحة، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: “ألف مبروك يا روحي.. الله يسعدكم ويهنيكم”.



وتفاعل الجمهور مع الصور والفيديو، متمنين للعروسين حياة مليئة بالسعادة والمودة.

يُذكر أن سلمى المصري أنجبت ابنيها داني وهاني غنام من زواجها الأول من المخرج الراحل شكيب غنام.



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