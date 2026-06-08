شاهد أجواء عائلية في خطوبة نجل سلمى المصري

ابن سلمى المصري "هاني غنام وخطيبته"
كما تفاعل عدد من النجوم مع المناسبة، وكانت الفنانة شكران مرتجى من أوائل المهنئين، حيث كتبت: “ألف مبروك تشوفي ولادهم يا غلا”، فيما عبّرت الفنانة رنا الأبيض عن فرحتها بإيموجي قلب أحمر ورموز احتفالية.
وشاركت سلمى المصري عبر خاصية الستوري صورة من مراسم قراءة الفاتحة، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: “ألف مبروك يا روحي.. الله يسعدكم ويهنيكم”.
وتفاعل الجمهور مع الصور والفيديو، متمنين للعروسين حياة مليئة بالسعادة والمودة.
يُذكر أن سلمى المصري أنجبت ابنيها داني وهاني غنام من زواجها الأول من المخرج الراحل شكيب غنام.
-
أخبار متعلقة
-
وائل كفوري يشارك أنابيلا هلال احتفالها - فيديو
-
إطلالة نانسي عجرم البرونزية تشعل مواقع التواصل - صور
-
مفاجأة أحمد سعد بشأن زوجته - صورة
-
هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاده مع عائلته
-
في لقطة أبوية لافتة.. هذا ما فعله رامي عياش مع ابنته
-
أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما
-
نقل فنان عربي إلى المستشفى وزميله يطلب الدعاء له - صورة
-
الأجهزة الامنية المصرية تلقي القبض على مذيعة شهيرة