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شاهد.. أسد يهاجم أكرم حسني ومحمد أنور في "ديبو"

من كواليس تصوير المسلسل المصري "ديبو"
من كواليس تصوير المسلسل المصري "ديبو"
الأربعاء، 18-09-2024 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة مرعبة لهجوم أسد على الفنانين المصريين أكرم حسني ومحمد أنور خلال كواليس تصوير مسلسل "ديبو".

نشر الفنان محمد أنور عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "ديبو"، كشف خلاله عن لحظات هروبه من هجوم أسد عليه أثناء تصوير أحد المشاهد داخل الكرنفال.

وكان من المفترض أن يقوم أنور في المشهد بترويض الأسد، لكنه فوجئ باندفاع الأسد نحوه، ليهرب بسرعة، ويتمكن المدرب الخاص بالأسد من السيطرة عليه.

تأتي أحداث مسلسل "ديبو" في 12 حلقة، والمسلسل من إنتاج سالي والي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب. ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم هالة فاخر، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وسارة الشامي، وأمجد الحجار، ورشدي الشامي.

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