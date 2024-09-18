شاهد.. أسد يهاجم أكرم حسني ومحمد أنور في "ديبو"

نشر الفنان محمد أنور عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "ديبو"، كشف خلاله عن لحظات هروبه من هجوم أسد عليه أثناء تصوير أحد المشاهد داخل الكرنفال.
وكان من المفترض أن يقوم أنور في المشهد بترويض الأسد، لكنه فوجئ باندفاع الأسد نحوه، ليهرب بسرعة، ويتمكن المدرب الخاص بالأسد من السيطرة عليه.
تأتي أحداث مسلسل "ديبو" في 12 حلقة، والمسلسل من إنتاج سالي والي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب. ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم هالة فاخر، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وسارة الشامي، وأمجد الحجار، ورشدي الشامي.
-
أخبار متعلقة
-
بعد سقوطه في المنزل.. تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبدالله
-
موعد عرض "البحث عن علا 2" على نتفليكس
-
"رحلة 404" لمنى زكي يمثل مصر في الأوسكار
-
من "الغزالة رايقة" إلى "بنت أبويا".. من هي منة القيعي مُتصدرة التريند؟
-
فيديو نادر يكشف من هي "قارئة فنجان عبدالحليم حافظ"؟
-
عمرو مصطفى يثير الجدل مجدداً حول أغنيتين لـ "الهضبة"
-
بعد رحيل ناهد رشدي..مشاهير ينعون بطلة "لن أعيش في جلباب أبي"
-
الشامي يحتفل بمليار مشاهدة على يوتيوب