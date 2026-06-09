شاهد أسرار تُكشف لأول مرة عن أزمة غادة عادل

الوكيل الإخباري- حلت الفنانة غادة عادل ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حيث كشفت عن تفاصيل أزمة صحية ونفسية مرّت بها كادت تدفعها للتفكير في اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء.

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وأوضحت أنها عانت من آثار حقن "فيلر" دائم تسبب في تليف وتكتلات بوجهها، ما استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا لإزالته وإجراء عملية تجميلية أعادت لها ثقتها بنفسها.



وأضافت أن زيادة وزنها في فترة لاحقة أدخلتها في حالة نفسية صعبة، لكنها تمكنت من تجاوزها تحت إشراف طبي، مؤكدة أنها استعادت توازنها بعد خسارة الوزن.



واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن عائلتها وأبناءها كانوا مصدر الدعم الأكبر لها خلال هذه المرحلة الصعبة.