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شاهد أهرامات مصر تشهد حفل زفاف أسطوري لهشام جمال وليلى أحمد زاهر

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زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال
 
الخميس، 24-04-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-  في أجواء مبهرة ومفعمة بالرقي والرومانسية، احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بحفل زفافها على المنتج والفنان هشام جمال، في منطقة سقارة التاريخية، وسط حضور نخبة من نجوم الوسط الفني في مصر.

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🌟 حفل زفاف فني مميز:
أحيا الحفل النجم محمد حماقي، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما تميزت تجهيزات الزفاف بالطابع الأسطوري والأجواء الساحرة، ما أضفى على الليلة لمسة من الفخامة والتميز.


وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على مشاركة العروسين فرحتهما، وكان من بين الحضور:
يسرا
ليلى علوي
باسم سمرة
محمد ثروت
أحمد صفوت
لقاء سويدان
عمرو عبد العزيز
حسين فهمي
وغيرهم من الوجوه اللامعة في الساحة الفنية.


🔒 تأمين مشدد:
تم تنظيم الحفل بتأمين عالي المستوى، حيث قامت إحدى شركات الأمن الخاصة بتأمين مداخل ومخارج مكان الحفل بمنطقة الأهرامات، والتي باتت وجهة متزايدة لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة.


💍 عقد القران:
وكان عقد قران ليلى وهشام قد أقيم الأسبوع الماضي في قصر محمد علي بالمنيل، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين والفنانين.


🎬 علاقة فنية سابقة:
يُذكر أن هشام جمال تعاون فنيًا مع ليلى أحمد زاهر في مسلسل "في بيتنا روبوت" بجزأيه الأول والثاني، حيث شكّلا ثنائيًا مميزًا على الشاشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

 
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