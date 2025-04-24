شاهد أهرامات مصر تشهد حفل زفاف أسطوري لهشام جمال وليلى أحمد زاهر

🌟 حفل زفاف فني مميز:
أحيا الحفل النجم محمد حماقي، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما تميزت تجهيزات الزفاف بالطابع الأسطوري والأجواء الساحرة، ما أضفى على الليلة لمسة من الفخامة والتميز.
وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على مشاركة العروسين فرحتهما، وكان من بين الحضور:
يسرا
ليلى علوي
باسم سمرة
محمد ثروت
أحمد صفوت
لقاء سويدان
عمرو عبد العزيز
حسين فهمي
وغيرهم من الوجوه اللامعة في الساحة الفنية.
🔒 تأمين مشدد:
تم تنظيم الحفل بتأمين عالي المستوى، حيث قامت إحدى شركات الأمن الخاصة بتأمين مداخل ومخارج مكان الحفل بمنطقة الأهرامات، والتي باتت وجهة متزايدة لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة.
💍 عقد القران:
وكان عقد قران ليلى وهشام قد أقيم الأسبوع الماضي في قصر محمد علي بالمنيل، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين والفنانين.
🎬 علاقة فنية سابقة:
يُذكر أن هشام جمال تعاون فنيًا مع ليلى أحمد زاهر في مسلسل "في بيتنا روبوت" بجزأيه الأول والثاني، حيث شكّلا ثنائيًا مميزًا على الشاشة.
فرحته بيها ماتتوصفش ❤.. العروسة ليلى أحمد زاهر وعريسها هشام جمال 😍.. جمالهم تحفة من فرحهم ❤#CBC pic.twitter.com/qWNtiDP8cD— CBC Egypt (@CBCEgypt) April 23, 2025
تذكرونها يوم مثلت وهي طفلة في فيلم عمر وسلمى
الحين صارت عروس 💓💓💓 pic.twitter.com/V9IEdYWHJS
"دي اللحظة اللي أنا مستنيها" 😍.. عن جمال لحظة دخول العروسة ليلى أحمد زاهر مع باباها أحمد زاهر وبتروح لعريسها هشام جمال ❤#CBC pic.twitter.com/Ub8KcmTVtG— CBC Egypt (@CBCEgypt) April 23, 2025
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