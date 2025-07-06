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شاهد أول ظهور للزعيم بعد غياب استمر لسنوات

فافا
عادل إمام
 
الأحد، 06-07-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأ الفنان المصري الكبير عادل إمام جمهوره ومحبيه بظهوره النادر في حفل زفاف حفيده الأول "عادل"، نجل المخرج رامي إمام، والذي أقيم مساء الجمعة في أحد القصور بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.

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وكانت شائعات قد انتشرت عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول غياب "الزعيم" عن الحفل لأسباب صحية، إلا أن الصورة العائلية التي نشرها الحساب الرسمي للفنان عبر "فيسبوك" حسمت الجدل، حيث ظهر فيها عادل إمام مبتسمًا، يتوسط العروسين وعددًا من أفراد العائلة، وعلّق الحساب ببساطة:
"من كتب كتاب عادل رامي إمام".


كما نشر رامي إمام، والد العريس، نفس الصورة على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقًا إياها بالآية القرآنية:


"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"،
ثم أضاف: "الحمد لله.. عادل وفريدة"، في إشارة إلى اسمَي العروسين.


ويُعد هذا الظهور من عادل إمام الأول منذ سنوات، بعد غياب طويل عن المناسبات العامة وسط تداول مستمر لأنباء عن حالته الصحية، وهو ما أثار تساؤلات محبيه ومتابعيه خلال الفترة الماضية.


حضور فني لافت
شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في مقدمتهم:
يسرا، لبلبة، تامر حسني، كريم عبد العزيز، إلهام شاهين، وآخرون، في أجواء احتفالية جمعت بين العائلة والأصدقاء المقربين.


عودة الزعيم للأضواء بهذه المناسبة العائلية السعيدة أدخلت البهجة على قلوب محبيه الذين تفاعلوا بكثافة مع الصور المنشورة، متمنين له دوام الصحة والعافية.

 


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أرم نيوز 

 
 
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