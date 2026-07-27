شاهد أول مولودة تجمع ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

الوكيل الإخباري- رزقت الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر بمولودتها الأولى من زوجها المنتج والفنان المصري هشام جمال، في خبر أسعد جمهورها ومحبيها.
وتصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مؤثر ظهرت فيه وهي توجه رسالة مليئة بالمشاعر لطفلتها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين حرصوا على تهنئتها وتمني الصحة والسعادة للمولودة.
وتلقى الثنائي عددًا كبيرًا من رسائل التهنئة من نجوم الفن والجمهور، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة مع مولودتهما الأولى.
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