شاهد إليسا تعثر على قريبها في معتقلات الأسد

وبجملة "قريبي" مع إيموجي قلب مكسور، علقت إليسا على منشور يتضمن صورة لسجين يدعى "كلود حنا" من بلدة دير الأحمر في لبنان، وأنه كان معتقلاً في سجن صيدنايا، وحالياً داخل مستشفى، لتؤكد إليسا أنه قريبها.
دخل اسمك يا رب ✝️عقبال كل الباقي pic.twitter.com/BKvAnFvP83
وهنأت إليسا الشعبين السوري واللبناني، واصفة ما حدث بـ"الانتصار الكبير"، مشيرة إلى أنها ليست سعيدة بهروب بشار الأسد إلى موسكو، مشددة على أنها كانت تتمنى محاسبته على الجرائم التي ارتكبها.
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