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شاهد إليسا تعثر على قريبها في معتقلات الأسد

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تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   عبرت الفنانة اللبنانية اليسا عن سعادتها بعد العثور على قريبها في سجون سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وفراره برفقة عائلته إلى روسيا، لينهي حكم أسرته الذي استمر لأكثر من 50 عاماً.

وبجملة "قريبي" مع إيموجي قلب مكسور، علقت إليسا على منشور يتضمن صورة لسجين يدعى "كلود حنا" من بلدة دير الأحمر في لبنان، وأنه كان معتقلاً في سجن صيدنايا، وحالياً داخل مستشفى، لتؤكد إليسا أنه قريبها.

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و في مداخلة هاتفية مع برنامج "صار الوقت" على قناة "إم تي في" اللبنانية، كشفت الفنانة إليسا أن الرجل الذي عُثر عليه هو قريبها بالفعل من جهة والدها. وأوضحت أن والديه توفيا من شدة الحزن والأسى على فراق ابنهما.


وهنأت إليسا الشعبين السوري واللبناني، واصفة ما حدث بـ"الانتصار الكبير"، مشيرة إلى أنها ليست سعيدة بهروب بشار الأسد إلى موسكو، مشددة على أنها كانت تتمنى محاسبته على الجرائم التي ارتكبها.

 

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gnews

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