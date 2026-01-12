الإثنين 2026-01-12 01:13 م

شاهد ابنة شيرين عبد الوهاب تؤدي "على بالي" وسط تفاعل واسع

5
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب
 
الإثنين، 12-01-2026 12:35 م

الوكيل الإخباري-   تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا لهنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ظهرت خلاله في أحد صالونات التجميل وهي تؤدي أغنية والدتها "على بالي"، بصوت يشبه إلى حد كبير صوت شيرين، بحسب تعليقات المتابعين.

اضافة اعلان


وقد نال المقطع انتشارًا واسعًا، وسط إشادة بالتشابه الواضح في الملامح والصوت، واعتبره الجمهور تعبيرًا عن دعم الابنة لوالدتها في ظل الظروف التي تمر بها مؤخرًا.


وفي سياق متصل، طمأن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الجمهور بشأن حالة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدّم لها الدعم اللازم، وأنها تحيط بها أسرتها ومقربون لها، وتعيش حياتها بشكل طبيعي رغم بعض فترات العزلة النفسية.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رفيق الحياة المنزلية: رؤية سامسونج لأجهزة Bespoke AI في 2026

أخبار الشركات رفيق الحياة المنزلية: رؤية سامسونج لأجهزة Bespoke AI في 2026

الروابدة: الهوية الوطنية الأردنية جامعة ولا بدائل عنها

أخبار محلية الروابدة: الهوية الوطنية الأردنية جامعة ولا بدائل عنها

ب

فن ومشاهير فيديو مؤثر.. بيومي فؤاد يبكي ويعتذر لمحمد سلام بعد عامين من القطيعة

الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

أخبار محلية الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

ب

فن ومشاهير نقلت سراً بسيارة إسعاف.. فنانة شهيرة تنقذ شيرين عبد الوهاب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى في رام الله

5

فن ومشاهير شاهد ابنة شيرين عبد الوهاب تؤدي "على بالي" وسط تفاعل واسع

وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات

أخبار محلية وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات



 






الأكثر مشاهدة