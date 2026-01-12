شاهد ابنة شيرين عبد الوهاب تؤدي "على بالي" وسط تفاعل واسع

وقد نال المقطع انتشارًا واسعًا، وسط إشادة بالتشابه الواضح في الملامح والصوت، واعتبره الجمهور تعبيرًا عن دعم الابنة لوالدتها في ظل الظروف التي تمر بها مؤخرًا.
وفي سياق متصل، طمأن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الجمهور بشأن حالة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدّم لها الدعم اللازم، وأنها تحيط بها أسرتها ومقربون لها، وتعيش حياتها بشكل طبيعي رغم بعض فترات العزلة النفسية.
