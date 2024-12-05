شاهد باسم يوسف يُفاجئ جمهور Arabs Got Talent"

الوكيل الإخباري- فاجأ باسم يوسف،الجمهور وأعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent"، نجوى كرم وناصر القصبي وعلي جابر، بإطلالة مُختلفة، بالزي الصعيدي، المعروف عند المصريين بـ"جلابية".



واستعرض باسم إطلالته الاستثنائية وغير المألوفة على مسرح برنامج المواهب أثناء دخوله بالعصا "النبوت الصعيدي"، ليُثير إعجاب الحضور، الذين حرصوا على تصويره.

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وحرصت الصفحة الرسمية للبرنامج على إنستغرام، على نشر دخول باسم يوسف، وعلقت: "باسم يوسف يظهر بمظهر مختلف ولأول مره على الهواء مباشرة".



وشهدت الحلقة الجديدة تنافس فرق من دول عربية مُختلفة للصعود إلى نهائي المُسابقة.

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