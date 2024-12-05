شاهد باسم يوسف يُفاجئ جمهور Arabs Got Talent"

واستعرض باسم إطلالته الاستثنائية وغير المألوفة على مسرح برنامج المواهب أثناء دخوله بالعصا "النبوت الصعيدي"، ليُثير إعجاب الحضور، الذين حرصوا على تصويره.
وشهدت الحلقة الجديدة تنافس فرق من دول عربية مُختلفة للصعود إلى نهائي المُسابقة.
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