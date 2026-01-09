الجمعة 2026-01-09 07:25 م

شاهد .. تسريب أول صورة للفنان اللبناني فضل شاكر ماثلًا أمام القضاء

الجمعة، 09-01-2026 06:06 م
الوكيل الإخباري- نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مساء الجمعة، أول صورة للفنان اللبناني فضل شاكر ماثلًا أمام القضاء.اضافة اعلان


والجمعة، عقدت محكمة الجنايات في بيروت جلسة علنية خصصتها لمحاكمة الفنان فضل شاكر، والشيخ أحمد الأسير، وأربعة آخرين في ملف محاولة قتل هلال حمود، المسؤول في "سرايا المقاومة" بصيدا.

والتأمت الجلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، حيث جُلب المتهم فضل شاكر من سجن وزارة الدفاع، وحضرت معه وكيلته المحامية أماتا مبارك، كما أُحضر أحمد الأسير من سجن روميه، وحضر عنه المحاميان محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستُهلّت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام، ثم باشرت المحكمة باستجواب فضل شاكر، الذي أيّد أقواله السابقة، نافيًا امتلاكه أي فصيل مسلح.

وأكد فضل شاكر أن ما كان لديه لا يتعدّى مجموعة حماية من 12 شخصًا بإدارة شقيقه، وُكّلت بحمايته بعد استفزازات وتهديدات تعرّض لها في محيط منزله في مدينة صيدا.

وأفاد الفنان اللبناني بأن الدولة وأجهزتها الأمنية لم تتحرّك لردع تلك التهديدات، ما عكس ضعفها في حينه.

وأوضح شاكر أن منزله أُحرق وتكبّد خسائر كبيرة تجاوزت المليون دولار، متهمًا عناصر تابعة لـ"حزب الله" بالوقوف وراء ذلك.

وأشار خلال الاستجواب إلى أنه تقدّم بشكاوى رسمية من دون أن تلقى أي متابعة جدية.

كما أكد أنه "لا يعرف استخدام السلاح ولا يحمله، رغم حيازته ترخيصًا قانونيًا"، نافيًا معرفته الشخصية بالمدعي هلال حمود، مكتفيًا بالقول إنه لا يعرفه إلا بصفته مسؤولًا في "سرايا المقاومة".

وخلال الجلسة، تطرّق شاكر إلى خلاف حصل بينه وبين الشيخ أحمد الأسير، مؤكدًا أنه لم يكن جزءًا من أي عمل عسكري معه خلال معارك عبرا، وأنه كان يستعد لمغادرة المنطقة وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش، إلا أن الأحداث اندلعت في اليوم التالي.

كما اتهم المدعي هلال حمود بـ"الافتراء وابتزازه ماليًا للتراجع عن الدعوى".

بدوره، أيّد الشيخ أحمد الأسير إفاداته السابقة، معترفًا بتأسيس تشكيل مسلح باسم "كتائب المقاومة الحرّة" يضم نحو 200 عنصر، مبررًا ذلك بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات واغتيالات نسبها إلى "سرايا المقاومة".

وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولين رسميين بقراره، مؤكدًا تفهّمهم للظروف الأمنية.

ونفى الأسير تمويل أو تسليح فضل شاكر، كما أنكر وجوده في موقع الحادثة التي ادعى فيها حمود محاولة قتله، مؤكدًا أنه سارع إلى التواصل مع قوى الأمن الداخلي لمعالجة الإشكال.

وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم، وتم تأجيل المحاكمة إلى 6 فبراير المقبل لاستكمال الاستماع والمرافعات.


Image1_12026918542730264518.jpg

روسيا اليوم 
 
 


شاهد .. تسريب أول صورة للفنان اللبناني فضل شاكر ماثلًا أمام القضاء

