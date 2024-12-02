شاهد تضارب وعراك في حفل الشامي بكندا

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم الشامي مؤخرا حفلا غنائيا في كندا .

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وتصدر اسم الشامي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له من الحفل يوثق لحظة حصول خلاف بين الجمهور.



فقد انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة حصول تضارب بين الحضور، أثناء غناء الشامي على المسرح في كندا، وهو في حالة صدمة لكن لم يتوقف عن الغناء ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الجمهور.

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