شاهد تضارب وعراك في حفل الشامي بكندا

فقد انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة حصول تضارب بين الحضور، أثناء غناء الشامي على المسرح في كندا، وهو في حالة صدمة لكن لم يتوقف عن الغناء ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الجمهور.
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