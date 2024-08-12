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شاهد : توز كروز يهبط في نهايات الأولمبياد على طريقة "المهمة المستحيلة"

توم كروز في ختام أولمبياد باريس 2024
توم كروز في ختام أولمبياد باريس 2024




 

الإثنين، 12-08-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري-   فاجأ النجم توم كروز الجماهير التي حضرت وتابعت حفل ختام أولمبياد باريس 2024 مساء الأحد، وذلك بعد قيامه بالهبوط على أرضية ملعب فرنسا بطريقة استعراضية مستوحاة من أدواره المثيرة في سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة "مهمة مستحيلة".


وهبط توم كروز إلى أرضية الملعب من ارتفاع شاهق مستخدمًا الحبل، قبل أن يستقبله الرياضيون والجمهور بتحية حارة بادلهم إياها بسعادة، ثم صعد على المسرح ليتسلم الراية الأولمبية، وينطلق بها في رحلة إلى محطتها التالية، مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.


واستخدم توم كروز في الخروج من الملعب دراجة نارية، على غرار العديد من أدوار الأكشن التي اشتهر بها في السنوات الماضية، واخترق بدراجته النارية شوارع العاصمة باريس، مرورًا بقوس النصر الشهير والشانزليزيه وبرج إيفل، قبل أن يدخل بالدراجة النارية إلى طائرة نقل تشبه الطائرات العسكرية، ويجري اتصالًا لاسلكيًا معلنًا بدء رحلته إلى المحطة التالية.


من ناحية أخرى، يواصل توم كروز تصوير مشاهد فيلمه الجديد "مهمة مستحيلة 8"، وانتشرت له مؤخرًا صور من الكواليس ظهر فيها وهو معلق في طائرة هليكوبتر أثناء تصوير أحد المشاهد.
وظهر توم كروز في الصور وهو يتدلى من طائرة صفراء تحلق في السماء بالمقلوب فوق مدينة أوكسفوردشاير.


ومن المقرر طرح فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two في مارس 2025.
وكان توم كروز قد نفذ بعض المشاهد الصعبة في فيلم Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Part One، ومنها قفزة من منحدر ارتفاعه 203 أمتار.


ومن أجل التحضير لهذه القفزة في الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission: Impossible الذي عُرض في 2023، كان على توم كروز أن يقضي أكثر من 15 شهرًا في التدريب، حيث قام خلالها بإجراء 536 قفزة تدريبية للحصول على المهارة اللازمة لإنجاز هذه الحيلة.

 

 


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