شاهد جماهير ميونيخ تُبكي أديل

الوكيل الإخباري - تأثرت أديل، في حفلها أمس الجمعة بمدينة ميونيخ، بأعداد الجماهير، ومحبتها، حيث نفدت تذاكر الحفل بعد ساعات قليلة من طرحها.

ولم تتمالك أديل نفسها، على المسرح، ودخلت في نوبة بكاء، أثناء توجيهها كلمات الشكر والمحبة للجمهور.

you deserve the whole world, @adele 🥹🤎 pic.twitter.com/8LMSjjtNMO August 2, 2024