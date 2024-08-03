شاهد جماهير ميونيخ تُبكي أديل

you deserve the whole world, @adele 🥹🤎 pic.twitter.com/8LMSjjtNMO— fran sainz⁵⁵🍷 (@adeledrinkswine) August 2, 2024
-
أخبار متعلقة
-
التهامي يضفي على ليالي جرش قالبا روحانيا مميزا
-
صويص والصفدي في ليلة أردنية وطنية شعبية في مهرجان جرش
-
ليلة موسيقية تجمع اللون الكلاسيكي بالحديث في ساحة جرش
-
إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في إسطنبول
-
مسرح أرتيمس في جرش يستضيف فرقة "درم جام"
-
محمد فؤاد يبيع جاكيت في مزاد علني 'للتخلص من الحسد'
-
ترشيح إلهام علي لجائزة أفضل ممثلة في آسيا لعام 2024
-
جرش 38: اعلان الفائزين بجوائز مهرجان المونودراما المسرحي الدورة الثانية