شاهد رحمة أحمد تنهار في 'رامز أيلون مصر'

رحمة تنهار أثناء المقلب
تعرضت رحمة لحالة من الانهيار والخوف الشديد خلال تنفيذ المقلب، خاصة بعدما صعّد رامز من أساليب التخويف، لكنها كشفت خلال الحلقة عن تفاصيل غير متوقعة عن حياتها الشخصية.
طلاقها وتأثيره على حالتها النفسية
صرّحت رحمة بأنها انفصلت عن زوجها "أحمد"، وأنها فقدت وزنها نتيجة مرورها بحالة من الاكتئاب الشديد بعد الطلاق، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميلية. كما فاجأت الجمهور برسالة مؤثرة لطليقها، قائلة:
"أنا بحبك يا أحمد وعايزاك"!
نجومها المفضلون ولماذا لم تشارك في "الغاوي"؟
عبّرت رحمة عن حبها الكبير للفنانتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، كما أوضحت سبب غيابها عن مسلسل "الغاوي" لأحمد مكي، قائلة: "يمكن زهق مني"!
🔹 حلقة مليئة بالمفاجآت، بين الضحك والدموع، فهل كانت هذه أصعب تجربة لرحمة أحمد؟
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