 
السبت 2025-03-15 11:39 ص
 




            

        








    

        

        

            شاهد رحمة أحمد تنهار في 'رامز أيلون مصر'
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                لبلب
            
                

                    رحمة احمد
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:20 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  حلّت الفنانة رحمة أحمد ضيفة على الحلقة الـ14 من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، حيث تعرضت لموجة من السخرية والمفاجآت الصادمة من رامز جلال، الذي قدّمها بطريقة ساخرة، مشيرًا إلى أنها "ضلّت طريق النجومية" وأصبحت موضع انتقاد. 
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رحمة تنهار أثناء المقلب
 تعرضت رحمة لحالة من الانهيار والخوف الشديد خلال تنفيذ المقلب، خاصة بعدما صعّد رامز من أساليب التخويف، لكنها كشفت خلال الحلقة عن تفاصيل غير متوقعة عن حياتها الشخصية.

 طلاقها وتأثيره على حالتها النفسية
 صرّحت رحمة بأنها انفصلت عن زوجها "أحمد"، وأنها فقدت وزنها نتيجة مرورها بحالة من الاكتئاب الشديد بعد الطلاق، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميلية. كما فاجأت الجمهور برسالة مؤثرة لطليقها، قائلة:
"أنا بحبك يا أحمد وعايزاك"! 

 نجومها المفضلون ولماذا لم تشارك في "الغاوي"؟
 عبّرت رحمة عن حبها الكبير للفنانتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، كما أوضحت سبب غيابها عن مسلسل "الغاوي" لأحمد مكي، قائلة: "يمكن زهق مني"! 

🔹 حلقة مليئة بالمفاجآت، بين الضحك والدموع، فهل كانت هذه أصعب تجربة لرحمة أحمد؟
 
 
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                            شاهد رحمة أحمد تنهار في 'رامز أيلون مصر'
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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