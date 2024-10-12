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شاهد.. رد فعل تامر عاشور على خلافه مع حسام حبيب

حسام حبيب ، تامر عاشور
حسام حبيب ، تامر عاشور
السبت، 12-10-2024 03:36 م

الوكيل الإخباري-   تصدّر رد فعل الفنان تامر عاشور عقب سؤاله عن خلافه مع الفنان حسام حبيب محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفله الغنائي في دبي.

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وظهر تامر عاشور في مقطع فيديو من المؤتمر وهو يتلقى أسئلة عدد من الصحفيين المتواجدين هناك، وبسؤاله عن سبب الخلاف بينه وبين حسام حبيب، قال: "لا.. دعونا نتحدث في أمر آخر"، ليقوم صحفي آخر بسؤاله: "وماذا عن اعتذاره؟"، ليرد تامر: "غير مقبول".


وكان حسام حبيب قد وجّه قبل أسابيع رسالة اعتذار إلى "فنان" شهير عبر حسابه على إنستغرام، مؤكداً أن ما قاله مجرد "مزاح"، وأنه يحترم فنه وموهبته. وقال حسام: "على فكرة يا جماعة أنا بهزر.. ده فنان محترم وله جمهور كبير ويقدّم فناً راقياً.. وأنا أعتذر له إن كان المزاح زائداً مني، أنا فقط كنت أمزح معه لأنه كان زائداً أيضاً في نقده لي". وأضاف: "هذا لا ينفي أنه فنان محترم ويقدم فناً محترماً.. وأنا أحب أعماله.. هو اجتهد ولكل مجتهد نصيب.. حقك عليّ يا نجم".


وعلى الفور، اعتبر الجمهور أن الرسالة لتامر عاشور، بعد أزمة بينهما في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب دفاع عاشور عن أسرة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب. وحينها كتب حسام: "سمعنا ناس غريبة تتدخل في أمور لا تخصها، ومنهم أشباه فنانين، لا يوجد فنان حقيقي يعطي لنفسه حق التدخل في حياة غيره".

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