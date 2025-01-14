شاهد رسالة فان دام حول حرائق الغابات التي حققت 4 ملايين مشاهدة!

الوكيل الإخباري- عبّر النجم العالمي جون كلود فان دام عن حزنه العميق لضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا، مثنيًا على جهود رجال ونساء الإنقاذ الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لإنقاذ الأرواح والحيوانات وحماية الممتلكات. جاء ذلك في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك، الذي حقق ما يقارب 4 ملايين مشاهدة حول العالم.

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يستمر حريق الغابات الضخم الذي اندلع في جنوب ولاية كاليفورنيا منذ الأسبوع الماضي في حصد الأرواح، حيث أسفر عن مقتل 16 شخصًا وتدمير أكثر من 12 ألف مبنى. وتُقدّر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريق بين 135 و150 مليار دولار، مما يجعله من بين الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

ما زالت حرائق الغابات تواصل اشتعالها في جنوب ولاية كاليفورنيا، مدمرة مقاطعة لوس أنجلوس منذ الأسبوع الماضي. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن هذه الحرائق قد تكون من بين الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.



الحرائق أسفرت عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، وتدمير أكثر من 12 ألف مبنى، بالإضافة إلى اختفاء أحياء كاملة كان يسكنها مشاهير وأثرياء. التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتراوح بين 135 و150 مليار دولار، مما يجعلها الأكثر تكلفة في تاريخ كاليفورنيا.



من جانبها، توقعت شركة Aon للتأمين أن تصبح هذه الحرائق الأكثر تكلفة على الإطلاق في الولايات المتحدة، متفوقة على حريق كامب في عام 2018، الذي كان قد صنف كأعلى تكلفة في التاريخ الأمريكي.