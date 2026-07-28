شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورًا تجمعها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، خلال إجازتهما الصيفية في الساحل الشمالي بمصر.

اضافة اعلان



وظهرا الثنائي في أجواء رومانسية، وعلّقت كندة على الصور قائلة: "صيف مصر.. وجمال مصر.. وساحل مصر".



View this post on Instagram A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush)