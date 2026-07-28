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شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي

سصشي
كندة علوش و عمرو يوسف
 
الثلاثاء، 28-07-2026 12:31 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورًا تجمعها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، خلال إجازتهما الصيفية في الساحل الشمالي بمصر.

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وظهرا الثنائي في أجواء رومانسية، وعلّقت كندة على الصور قائلة: "صيف مصر.. وجمال مصر.. وساحل مصر".

 

 


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