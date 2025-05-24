شاهد لحظة سقوط شاكيرا على المسرح وتداركها الموقف باحترافية

لكنها لم تدع الحادث يؤثر عليها، حيث نهضت سريعًا بابتسامة هادئة وأكملت الغناء، مشجعة الحضور على التصفيق والتفاعل معها.
ونشرت شاكيرا عبر "إنستغرام" فيديو السقوط وعلقت: "لا أحد يستطيع الهروب من السقوط"، كما شاركت صورة لها أثناء الانزلاق مع تعليق طريف: "انظر إلي.. إنني أبدو كالملاك الصغير الطائر".
السقوط كان خفيفًا، ولكن نهوضها السريع وروحها المرحة أكدت للجمهور أن الحادثة بسيطة ولم تؤثر على أدائها، مما دفع المتابعين للإشادة باحترافيتها ولياقتها البدنية العالية.
su carita tan tierna 🤭#LMYNLWorldTourMontreal
Una loba siempre se levanta 🐺❤️🔥 pic.twitter.com/DhFK1tmOjZ
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