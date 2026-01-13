الثلاثاء 2026-01-13 02:38 م

شاهد لقطة إنسانية للشامي مع طفلة تبكي تشعل التفاعل في حفل دبي

ا
الشامي
 
الثلاثاء، 13-01-2026 01:13 م

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان السوري الشاب الشامي حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح زعبيل في دبي، ضمن ختام فعاليات قمة المليار متابع التي أقيمت بين 9 و11 يناير الجاري، بحضور آلاف المعجبين وعدد من المؤثرين.

وشهد الحفل تفاعلًا لافتًا من الجمهور الذي استقبل الشامي بالهتافات والورود، إلا أن المشهد الأبرز كان لطفلة في السابعة من عمرها ظهرت باكية وهي تلوّح له. وسرعان ما استجاب الشامي للموقف، ونزل من المسرح لاحتضان الطفلة وتهدئتها، قبل أن يغني إلى جوارها في لقطة إنسانية لاقت انتشارًا واسعًا.


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، مشيدين بتواضع الشامي وقربه من جمهوره، فيما أثار آخرون جدلًا حول ترديد الأطفال لكلمات أغانيه. وكان الشامي قد رد سابقًا على انتقادات مماثلة، مؤكدًا أن الأطفال يتفاعلون مع الإحساس واللحن ببراءتهم، حتى وإن لم يدركوا المعاني بالكامل.

 

 

 

 

