شاهد لقطة إنسانية للشامي مع طفلة تبكي تشعل التفاعل في حفل دبي

وشهد الحفل تفاعلًا لافتًا من الجمهور الذي استقبل الشامي بالهتافات والورود، إلا أن المشهد الأبرز كان لطفلة في السابعة من عمرها ظهرت باكية وهي تلوّح له. وسرعان ما استجاب الشامي للموقف، ونزل من المسرح لاحتضان الطفلة وتهدئتها، قبل أن يغني إلى جوارها في لقطة إنسانية لاقت انتشارًا واسعًا.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، مشيدين بتواضع الشامي وقربه من جمهوره، فيما أثار آخرون جدلًا حول ترديد الأطفال لكلمات أغانيه. وكان الشامي قد رد سابقًا على انتقادات مماثلة، مؤكدًا أن الأطفال يتفاعلون مع الإحساس واللحن ببراءتهم، حتى وإن لم يدركوا المعاني بالكامل.
