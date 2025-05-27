الثلاثاء 2025-05-27 02:28 م
 

شاهد ماريتا الحلاني في أول ظهور لها بعد الغياب

فغاغا
ماريتا الحلاني
 
الثلاثاء، 27-05-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   شاركت دانا الحلاني متابعيها على "انستغرام"، فيديو لشقيقتها ماريتا وشقيقها الوليد.

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 وظهرت ماريتا في الفيديو الذي نشرته دانا عبر خاصية "ستوري"، وهي تُغنّي مع الوليد أغنيته الجديدة "ناسي".

والجدير بالذكر أنّ إطلالة ماريتا مع الوليد تُعتبر أوّل ظهور رسميّ لها، منذ انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل، وابتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعيّ.


وقد كانت ماريتا مفاجأة "ناسي"، بسبب مُشاركتها في "الفيديو الكليب" الخاص بالأغنيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

لبنان 24

 
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