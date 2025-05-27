شاهد ماريتا الحلاني في أول ظهور لها بعد الغياب

والجدير بالذكر أنّ إطلالة ماريتا مع الوليد تُعتبر أوّل ظهور رسميّ لها، منذ انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل، وابتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعيّ.
وقد كانت ماريتا مفاجأة "ناسي"، بسبب مُشاركتها في "الفيديو الكليب" الخاص بالأغنيّة.
-
أخبار متعلقة
-
ياسمين صبري تتعرّض لموقف محرج.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
-
سلاف فواخرجي تُفاجئ الجميع بنشر هذا الفيديو
-
بشكل مُفاجئ.. فنانة لبنانية تُعلن ارتباطها وتُخفي وجه عريسها (صورة)
-
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين السوريين - فيديو
-
راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… إليكم ردة فعله - فيديو
-
نقابة الفنانين السوريين تشطب 4 فنانين بعد سلاف فواخرجي ومن بينهم مطرب شهير - صورة
-
أطلت بالأبيض... نجمة مسلسل 'باب الحارة' تدخل القفص الأبيض شاهدوا عريسها
-
وسط أجواء عائلية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده (فيديو)