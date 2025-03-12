 
الأربعاء 2025-03-12 12:27 م
 

شاهد مصطفى أبو سريع يتصدر الترند بعد لحظات صادمة في مقلب رامز إيلون مصر!

غاتغت
مصطفى أبو سريع
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   تصدر الفنان المصري مصطفى أبو سريع الترند بعد ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه رامز جلال. الحلقة شهدت العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت التي جعلت الحلقة مليئة بالكوميديا والإثارة. بدأ رامز بتقديم مصطفى أبو سريع بمقدمة ساخرة، سخر فيها من انتقاله من الأدوار الجادة إلى الكوميدية، ما دفعه إلى تنفيذ مقلب محرج، مثل رشه بمادة صفراء على وجهه أثناء رقصه، وتقديم مفاجآت تسببت في شعوره بالدوار.

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تطور المقلب إلى لحظات من الرعب عندما عرض رامز الحشرات أمام مصطفى، ما زاد من توتره. في النهاية، كشف رامز عن شخصيته الحقيقية المتخفية في هيئة الروبوت "زنجباري"، ليعبّر مصطفى عن صدمته قائلاً: "إنت مش إنسان.. مش طبيعي".


الحلقة شهدت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت مشاهد مصطفى أبو سريع المراتب الأولى في الترند بسبب ردود أفعاله المضحكة، مما جعل الحلقة واحدة من أكثر الحلقات تداولًا في البرنامج.

 

 

برس بي 

 
 
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