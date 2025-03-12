شاهد مصطفى أبو سريع يتصدر الترند بعد لحظات صادمة في مقلب رامز إيلون مصر!

تطور المقلب إلى لحظات من الرعب عندما عرض رامز الحشرات أمام مصطفى، ما زاد من توتره. في النهاية، كشف رامز عن شخصيته الحقيقية المتخفية في هيئة الروبوت "زنجباري"، ليعبّر مصطفى عن صدمته قائلاً: "إنت مش إنسان.. مش طبيعي".
الحلقة شهدت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت مشاهد مصطفى أبو سريع المراتب الأولى في الترند بسبب ردود أفعاله المضحكة، مما جعل الحلقة واحدة من أكثر الحلقات تداولًا في البرنامج.
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