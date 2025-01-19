شاهد مقلب لرامز جلال في "Joy Awards"

فاجأ رامز جلال الحضور بظهوره في هيئة هندي، حيث أخذ يغني على المسرح، قبل تقديم جائزة "الفنان المفضل" للسعودي عايض.
-
أخبار متعلقة
-
نجمات العرب يتألقن بإطلالات ساحرة في حفل "Joy Awards 2025"-ضور
-
نسرين طافش تعلن زواجها للمرة الثالثة في حفل 'Joy Awards'
-
أسماء بارزة وإنجازات لامعة.. قائمة الفائزين بجوائز "Joy Awards 2025"
-
الموت يفجع الفنانة ياسمين عبد العزيز
-
ناصيف زيتون يفاجئ الجميع برسالة باللغة السويديّة.. ما القصة؟ صور
-
تسريبات مثيرة حول برنامج رامز جلال في رمضان 2025
-
وفاة الممثلة البريطانية جوان بلاكرايت عن 95 عاما
-
ماقصة فيلم الدشاش الذي تصدر منصات البحث جوجل