شاهد مقلب لرامز جلال في "Joy Awards"

الوكيل الإخباري- تنكر رامز جلال مجدداً لخداع المشاركين في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز"، ليلة أمس السبت في الرياض.



فاجأ رامز جلال الحضور بظهوره في هيئة هندي، حيث أخذ يغني على المسرح، قبل تقديم جائزة "الفنان المفضل" للسعودي عايض.

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وبعدما كشف رامز جلال هويته، توجه لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وعانقه، واصفاً الشخصية التي قدمها في المقلب بـ"صعبة للغاية".

وخطف رامز الأنظار منذ بداية الحفل بـ"جاكيت" من تصميم دار Versace، مطرزاً بالكامل.